Путин: ЕС не ответил на предложение бесплатно поставлять удобрения нуждающимся

Фото: Администрация президента РФ

Россия не получила никакого ответа от Европейского союза на предложение поставить удобрения нуждающимся странам без оплаты. Об этом во вторник, 20 сентября, сообщил президент РФ Владимир Путин.

Он отметил, что антироссийские санкции на поставки энергоносителей, продовольствия и удобрений на мировые рынки в первую очередь коснулись других государств — развивающихся и бедных. Во время своего выступления на саммите ШОС президент предложил бесплатно передать этим странам удобрения, которые в настоящий момент остаются в европейских портах. Эту тему вновь подняли на церемонии вручения верительных грамот от иностранных послов.

— И в данном контексте верхом цинизма является то, что даже наше предложение бесплатно, хочу это подчеркнуть, бесплатно передать нуждающимся странам заблокированные в европейских портах из-за санкций 300 тысяч тонн российских удобрений до сих пор остается без ответа. Отдайте хотя бы бесплатно нуждающимся странам. Нет. И на это нет ничего, никакого ответа, — сказал президент.

При этом Европа пытается ограничить заработок отечественных компаний, но суть предложения — отдать бесплатно, подчеркнул глава государства. Путин обратил внимание на то, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш об этом проинформирован, передает РИА Новости.

В минувшую среду, 14 сентября, Путин обсудил с Гутеррешем вывоз зерна с Украины и экспорт удобрений из РФ. До этого он заявил, что Россия выступает против дискриминации на поставки через европейские порты своих удобрений в развивающиеся страны.