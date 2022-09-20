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«Это потрясение»: первая жена Пускепалиса пришла в шок от гибели экс-супруга

Георгий Соланович
Общество
«Это потрясение»: первая жена Пускепалиса пришла в шок от гибели экс-супруга
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Бывшая жена актера и режиссера Сергея Пускепалиса Эльвира Данилина пришла в шок после того, как узнала о смерти экс-супруга.

— Да, это правда. Для меня это потрясение, я 10 минут назад узнала это, пытаюсь прийти в себя, — передает слова Данилиной Пятый канал.

Пускепалис находился в браке с первой женой три года. Режиссер не любил говорить об этом периоде своей жизни.

Вторая жена актера — Елена Петрова — пока не прокомментировала сообщения о смерти супруга.

Пускепалис погиб в результате аварии в Ярославской области. По данным регионального УМВД, инцидент случился примерно в 11:00. Автомобиль «Форд Транзит» столкнулся с грузовиком. От сильного удара микроавтобус, где, по данным СМИ, находился Пускепалис, перевернулся на бок. Кроме того, у него наблюдаются сильные повреждения кузова. Из-за столкновения погибли два человека, еще один был госпитализирован.

Сергей Пускепалис родился в 1966 году в Курске. Он запомнился как актер и режиссер театра и кино. В 1999 году Пускепалис получил звание заслуженного артиста России. А с 2019 года он находился на посту художественного руководителя Ярославского театра драмы имени Ф. Волкова.

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