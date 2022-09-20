Эксперт предположил, до какой отметки может дойти стоимость газа в Европе

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Впереди отопительный сезон, когда расход газа будет увеличиваться, за счет этого цены будут подниматься вверх, рассказал экономист, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец.

Потребность в газе будет расти, а запасы снижаться. По предварительной оценке, стоимость газа может вырасти до отметки в 2000 долларов за 1 тыс. куб. м. Такая цена может продержаться до весны, потом снова начнется снижение.

— В Европе бизнес ищет варианты, чтобы заменить газ дешевым топливом, но для ряда индустрий это невозможно, — уточнил Зубец в беседе с RT.

Он добавил, что скорее всего, Европу ожидают массовые закрытия предприятий.

Через Азербайджан Иран начнет получать девять миллионов кубометров газа из России. Директор Центра изучения мировых энергетических рынков Вячеслав Кулагин в беседе с «Вечерней Москвой» оценил выгоду данного соглашения для России.