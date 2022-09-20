Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии метро восстановили

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, метро Жулебино Карта всех событий

Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы восстановлено и вводится в график. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 20 сентября.

— Движение на Таганско-Краснопресненской линии (7) восстановлено и вводится в график, — говорится в сообщении в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Уточняется, что до этого метропоезда на Таганско-Краснопресненской линии не ходили от станции «Жулебино» в направлении «Текстильщиков». В обратном направлении составы курсировали с увеличенными интервалами. Изменения в расписании произошли из-за того, что на пути упал человек.

3 сентября сообщалось, что на рельсы одной из станций Калужско-Рижской линии метро упал человек.