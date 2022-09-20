Упавшая на пути Таганско-Краснопресненской линии метро женщина погибла

Женщина, упавшая на рельсы на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы, скончалась. Об этом сообщили в пресс-службе УВД на столичном метрополитене во вторник, 20 сентября.
— Медиками констатирована смерть женщины, — говорится в сообщении.
По данным ТАСС, погибшая упала на рельсы на станции метро «Рязанский проспект».
До этого сообщалось, что на пути Таганско-Краснопресненской линии упал человек. Из-за этого поезда не ходили от станции «Жулебино» в направлении «Текстильщиков». В обратном направлении составы курсировали с увеличенными интервалами.
Позже стало известно, что движение поездов восстановлено и вводится в график.