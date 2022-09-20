Запорожская область объявит независимость в своих административных границах

Фото: shutterstock

Запорожская область Украины объявит независимость в своих административных границах. Об этом во вторник, 20 сентября, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

— Тут иначе нельзя. Во всех (административных — прим. «ВМ») границах Запорожской области, — подчеркнул он в эфире «Соловьев Live».

На сегодняшний день, по словам Рогова, уже 73 процента Запорожской области освобождено. Однако главный город, областной центр — Запорожье — на правом берегу Днепра остается под контролем украинских властей, передает РИА Новости.

Глава ВГА региона Евгений Балицкий сообщил, что референдум о вхождении Запорожской области Украины в состав России пройдет с 23 по 27 сентября. Голосование пройдет очно в помещении участковой избирательной комиссии референдума только 23 сентября. А с 23 по 27 сентября — в населенных пунктах, где нет оборудованных для голосования помещений.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что добровольцы из Донецкой и Луганской народных республик смогут служить в российской армии, если республики войдут в состав РФ по итогам референдума.