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Около 30 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

Юлия Курганова
Город
Около 30 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Почти 30 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Известно, что в Домодедове задержали восемь рейсов и пять отменили. В свою очередь в Шереметьеве отменены три рейса. А в аэропорту Внуково задержаны семь рейсов и четыре отменены.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

Режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлили до 28 сентября 03:45 по московскому времени. Уточняется, что ограничение распространяется на аэропорты городов Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. При этом остальные аэропорты России работают в штатном режиме.

Командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов рассказал «Вечерней Москве», что полный отказ от иностранных авиалайнеров в российской гражданской авиации возможен, однако он потребует возобновления собственного производства.

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