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Суд оставил в силе штраф, наложенный на Apple за отказ локализовать данные россиян

Степан Жирнов
Происшествия
Суд оставил в силе штраф, наложенный на Apple за отказ локализовать данные россиян
Фото: depositphotos

Суд оставил в силе штраф, наложенный на Apple Inc. за то, что компания отказалась локализовать данные россиян. Об этом «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь суда в среду, 21 сентября.

Решением Таганского суда компания признана виновной по пункту о локализации данных статьи «Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных». Корпорация все еще обязана выплатить штраф в размере двух миллионов рублей.

При этом отмечается, что жалоба защитника Apple Inc. Артема Кара оставлена без удовлетворения.

Компанию оштрафовали за отказ разместить серверы с данными россиян на территории РФ 12 июля. Помимо этого, ФАС 19 июля признала, что Apple нарушила и антимонопольное законодательство, но не назвала точную сумму штрафа.

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