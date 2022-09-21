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Посольство РФ в Турции подтвердило смерть двух россиян при крушении вертолета

Евгений Белоусов
В мире
Посольство РФ в Турции подтвердило смерть двух россиян при крушении вертолета
Фото: МИД РФ

Российское посольство в Турции подтвердило смерть двух россиян при крушении пожарного вертолета. Об этом в среду, 21 сентября, сообщили в пресс-службе посольства.

— С сожалением вынуждены сообщить, что в результате крушения вертолета в провинции Денизли погибли два российских гражданина — инженер Александр Яковлев и техник Алексей Волков, — говорится в сообщении.

Уточняется, что при крушении вертолета также пострадали еще трое граждан России: два пилота и техник, говорится в официальном Telegram-канале посольства в Анкаре.

Вертолет, вылетевший для тушения пожара в Мармарисе, потерпел крушение в Денизли 21 сентября. Изначально сообщалось, что при крушении один человек погиб, а еще четверо получили ранения.

Позднее стало известно о гибели двух человек.

Недавно стало известно, что небольшой самолет Cessna, который направлялся из Испании в Кельн, упал в Балтийское море около Вентспилса. Уточнялось, что на его борту было четыре человека. Перед крушением контакт с бортом оборвался, в воздух были подняты немецкие истребители Tornado. На место предполагаемого падения отправились спасатели.

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