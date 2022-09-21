Путин заявил, что у российской цивилизации «свой путь»

Фото: Администрация президента РФ

Российская цивилизация очень самобытна, и у нее есть свой особый путь. Такое заявление в среду, 21 сентября, сделал президент РФ Владимир Путин.

— Наша цивилизация самобытна, у нее свой путь. И в этом нет ни капли чванства и чувства превосходства. Эта цивилизация наша. Вот что для нас главное, — подчеркнул глава государства.

Путин также добавил, что за суверенитет России, ее традиции и свободы нужно бороться. Об этом российский президент рассказал в речи к 1160-летию зарождения российской государственности, передает РБК.

21 сентября было показано обращение Владимира Путина к россиянам по поводу проведения в Донбассе и на освобожденных территориях Украины референдумов о вхождении в состав России. Во время трансляции он также заявил о частичной мобилизации в стране.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что основная часть призывников при частичной мобилизации придется на центральные и западные регионы России.

Заслуженный адвокат РФ, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов рассказал «Вечерней Москве», кого не призовут при частичной мобилизации.