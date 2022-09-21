Путин призвал изымать объекты культурного наследия у иностранцев

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Объекты культурного наследия РФ, принадлежащие в регионах России иностранным собственникам, следует изымать, если ими никто не занимается. Об этом в среду, 21 сентября, сообщил президент РФ Владимир Путин.

— Нужно поставить определенные сроки приведения в порядок. Если нет — изымать просто и все, — заявил глава государства.

Путин отметил, что если для подобного нет достаточной правовой базы, ее специально необходимо усовершенствовать. Так российский лидер отреагировал на доклад губернатора Новгородской области Андрея Никитина.

Тот сообщил, что на сегодняшний день в регионе есть проблема с нежеланием иностранных собственников приводить в порядок объекты культурного наследия, передает ТАСС.

Президент заявил, что российская цивилизация очень самобытна, и у нее есть свой особый путь. По его словам, за суверенитет России, ее традиции и свободы нужно бороться. Об этом российский президент рассказал в речи к 1160-летию зарождения российской государственности.

21 сентября было показано обращение Владимира Путина к россиянам по поводу проведения в Донбассе и на освобожденных территориях Украины референдумов о вхождении в состав России. Во время трансляции он также заявил о частичной мобилизации в стране.