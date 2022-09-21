ФРС США повысила базовую ставку на 0,75 пункта

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Федеральная резервная система (ФРС) Соединенных Штатов, которая выполняет функции Центрального банка страны, в третий раз подряд повысила базовую процентную ставку на 0,75 пункта — до 3-3,25 процента. Об следует из пресс-релиза регулятора, опубликованного в среду, 21 сентября.

— ФРС стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне два процента в долгосрочной перспективе. Для достижения этих целей ведомство решило повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 3-3,25 процента и ожидает, что дальнейшее увеличение целевого диапазона будет уместным, — отмечается в сообщении резервной системы.

Последний раз ФРС повысила базовую процентную ставку в конце июля. Тогда значение было повышено на 0,75 пункта — до 2,5 процента. До этого регулятор сообщил, что не может контролировать мировые цены на нефть и большую часть продуктов питания. Вместе с тем американская резервная система отметила, что заинтересована в борьбе с инфляцией и снижением ее до целевого показателя в два процента.