Картаполов: Чиновники и депутаты не освобождаются от мобилизации

Фото: Пресс-служба Госдумы

Чиновники могут подпасть под частичную мобилизацию, если будут соответствовать заявленным критериям. Об этом в среду, 21 сентября, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

— Конечно, подпадают. Если они имеют боевой опыт, они подпадают под критерии, — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Под эти критерии, уточнил Картаполов, подпадают отслужившие в армии, имеющие боевой опыт и военно-учетную специальность. В первую очередь будут рассматриваться военнообязанные, отслужившие не так давно.

Кроме того, никакого освобождения от частичной мобилизации нет и у депутатов Госдумы, добавил Картаполов. По словам парламентария, несколько его коллег уже выполняют определенные задачи в зоне специальной военной операции, передает ТАСС.

Также глава комитета ГД по обороне заявил, что в первую очередь могут быть мобилизованы солдаты, старшины и прапорщики до 35 лет, а также младшие офицеры до 45 лет.

21 сентября было показано обращение российского лидера Владимира Путина по поводу проведения в Донбассе и на освобожденных территориях Украины референдумов о вхождении в состав России. Во время трансляции он также заявил о частичной мобилизации в стране.

Заслуженный адвокат РФ, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов рассказал «Вечерней Москве», кого не призовут при частичной мобилизации. По закону призыву не подлежат восемь категорий граждан. Среди них мужчины, имеющие беременную жену и более трех детей на иждивении.