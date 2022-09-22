Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Восстановлено движение транспорта на Носовихинском шоссе после ДТП

Александр Афонин
Происшествия
Восстановлено движение транспорта на Носовихинском шоссе после ДТП
Фото: Роман Силетских / Вечерняя Москва
Россия, Московская область, Реутов, Носовихинское шоссе Карта всех событий

Движение транспорта на Носовихинском шоссе осуществляется без задержек. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 22 сентября.

— Проезжая часть освобождена, — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что на Носовихинском шоссе водитель автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на препятствие. На месте происшествия работали оперативные службы города. Движение было незначительно затруднено в сторону области.

Позже стало известно, что в результате аварии пострадали два человека. По данным Главного управления МВД России по Москве, они были переданы сотрудникам скорой помощи, которые оказали необходимую помощь

Транспорт ДТП Реутов
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Счастлив тот, кто занят делом

Елена Леликова
Елена Леликова

Идеальное место для отдыха

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лето закончилось, но оно было

Никита Миронов
Никита Миронов

Россия просыпается для победы над врагом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пугачевский бунт

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Разглядеть грани таланта

Владимир Новиков
Владимир Новиков

Прагматизм против русофобии

Все мнения
О проекте