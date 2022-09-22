Восстановлено движение транспорта на Носовихинском шоссе после ДТП

Фото: Роман Силетских / Вечерняя Москва

Россия, Московская область, Реутов, Носовихинское шоссе Карта всех событий

Движение транспорта на Носовихинском шоссе осуществляется без задержек. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 22 сентября.

— Проезжая часть освобождена, — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что на Носовихинском шоссе водитель автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на препятствие. На месте происшествия работали оперативные службы города. Движение было незначительно затруднено в сторону области.

Позже стало известно, что в результате аварии пострадали два человека. По данным Главного управления МВД России по Москве, они были переданы сотрудникам скорой помощи, которые оказали необходимую помощь