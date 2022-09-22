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«Восьмимиллиардная могила»: немцы пришли в ужас от стоимости национализации Uniper

Александр Афонин
В мире
«Восьмимиллиардная могила»: немцы пришли в ужас от стоимости национализации Uniper
Фото: Pixabay

Власти Германии приняли решение провести национализацию энергетической компании Uniper. Однако читателей немецкой газеты Die Welt удивила стоимость сделки и они обвинили власти в бесхозяйственности.

Многие пользователи отметили, что процесс национализации пройдет за счет налогоплательщиков. Власти страны намерены потратить деньги граждан на убыточное предприятие, которое вряд ли восстановится. Подобное решение говорит о некомпетентности немецкого министерства экономики и правительства в целом.

— Восьмимиллиардная могила для компании-банкрота, — сказал читатель под псевдонимом Jörg B.

Пользователь под ником Michael B отметил, что если план будет реализован за счет налогов, то при восстановлении производства немцам можно выдать акции компании. Однако встает вопрос осуществится ли это. В то же время Andreas H посчитал, что ситуация и вовсе не имеет какого-либо смысла, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что жителям Германии приходится контролировать температуру в своих квартирах и спать с грелками, чтобы не замерзнуть из-за подорожания газа и электроэнергии. По предварительным данным, энергетические предприятия в августе потребили почти на четверть меньше газа, чем за тот же месяц в 2018–2021 годах.

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