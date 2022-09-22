Трасс заявила, что никто не намерен угрожать России

Фото: МИД РФ

Никто не собирается угрожать России, однако Лондон продолжит оказывать Украине военную поддержку на спецоперации. Об этом заявила премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в ходе своего выступления на Генеральной ассамблее Организации Объединенных наций (ООН) в четверг, 22 сентября.

— Я обещаю, что мы сохраним или увеличим нашу военную помощь Украине, — сказала она.

По словам премьера, во время ее речи из Великобритании осуществлялись поставки нового пакета вооружений. В него вошли пусковые установки M270 MLRS, передает РИА Новости.

16 сентября стало известно, что президент США Джо Байден поручил выделить дополнительную военную помощь Киеву в размере до 600 миллионов долларов. Полномочия для реализации плана были выделены американскому госсекретарю Энтони Блинкену.

Накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз не станет напрямую участвовать в конфликте на Украине, однако продолжит оказывать военную поддержку Киеву и вводить новые санкции в отношении России.