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Трасс заявила, что никто не намерен угрожать России

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Трасс заявила, что никто не намерен угрожать России
Фото: МИД РФ

Никто не собирается угрожать России, однако Лондон продолжит оказывать Украине военную поддержку на спецоперации. Об этом заявила премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в ходе своего выступления на Генеральной ассамблее Организации Объединенных наций (ООН) в четверг, 22 сентября.

— Я обещаю, что мы сохраним или увеличим нашу военную помощь Украине, — сказала она.

По словам премьера, во время ее речи из Великобритании осуществлялись поставки нового пакета вооружений. В него вошли пусковые установки M270 MLRS, передает РИА Новости.

16 сентября стало известно, что президент США Джо Байден поручил выделить дополнительную военную помощь Киеву в размере до 600 миллионов долларов. Полномочия для реализации плана были выделены американскому госсекретарю Энтони Блинкену.

Накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз не станет напрямую участвовать в конфликте на Украине, однако продолжит оказывать военную поддержку Киеву и вводить новые санкции в отношении России.

Россия Великобритания Лиз Трасс
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