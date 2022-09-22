Власти Запорожья призвали Киев вывести войска из региона до проведения референдумов

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Украинские военнослужащие должны покинуть территорию Запорожской области до проведения референдума, иначе они будут считаться оккупантами. Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в четверг, 22 сентября.

— Вооруженные силы Украины должны немедленно покинуть оставшуюся часть Запорожской области. В противном случае после проведения референдума с последующим выходом региона из состава Украины, объявлением независимости и вхождением в состав Российской Федерации украинские войска будут восприняты как оккупанты, — цитирует Рогова РИА Новости.

До этого глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ, согласно которому референдум о вхождении региона в состав России пройдет с 23 по 27 сентября. Как отмечается, голосование пройдет очно в помещении участковой избирательной комиссии референдума только 23 сентября.

Позже Владимир Рогов сообщил, что Запорожская область Украины объявит независимость в своих административных границах. На сегодняшний день, по его словам, уже 73 процента региона освобождено.