Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Власти Запорожья призвали Киев вывести войска из региона до проведения референдумов

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Власти Запорожья призвали Киев вывести войска из региона до проведения референдумов
Фото: Минобороны РФ

Украинские военнослужащие должны покинуть территорию Запорожской области до проведения референдума, иначе они будут считаться оккупантами. Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в четверг, 22 сентября.

— Вооруженные силы Украины должны немедленно покинуть оставшуюся часть Запорожской области. В противном случае после проведения референдума с последующим выходом региона из состава Украины, объявлением независимости и вхождением в состав Российской Федерации украинские войска будут восприняты как оккупанты, — цитирует Рогова РИА Новости.

До этого глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ, согласно которому референдум о вхождении региона в состав России пройдет с 23 по 27 сентября. Как отмечается, голосование пройдет очно в помещении участковой избирательной комиссии референдума только 23 сентября.

Позже Владимир Рогов сообщил, что Запорожская область Украины объявит независимость в своих административных границах. На сегодняшний день, по его словам, уже 73 процента региона освобождено.

Украина Солдаты Референдумы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Счастлив тот, кто занят делом

Елена Леликова
Елена Леликова

Идеальное место для отдыха

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лето закончилось, но оно было

Никита Миронов
Никита Миронов

Россия просыпается для победы над врагом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пугачевский бунт

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Разглядеть грани таланта

Владимир Новиков
Владимир Новиков

Прагматизм против русофобии

Все мнения
О проекте