Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Жители четырех домов получили квартиры по реновации в Тимирязевском районе

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Жители четырех домов получили квартиры по реновации в Тимирязевском районе
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Северный административный округ, Тимирязевский район Карта всех событий

Жители четырех старых домов в Тимирязевском районе Москвы переехали в новостройки по программе реновации жилья. Новоселье отпраздновали около 280 семей. Об этом в четверг, 22 сентября, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

— В рамках первого этапа программы до 2024 года включительно в районе предстоит начать расселение еще семи домов, — уточнил он.

По словам Левкина, всего по программе реновации в районе планируют расселить 44 дома: один трехэтажный, остальные — пятиэтажные. Новые квартиры получат около 8,2 тысячи человек, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

До этого Левкин рассказал, что с начала года на востоке Москвы расселили более 20 домов по программе реновации. В Восточном административном округе 8,6 тысячи человек получили квартиры в новостройках, из них в 2022 году — 2,4 тысячи человек.

По программе реновации жилья на улице Гарибальди построят жилой дом на 300 квартир. Председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева рассказала, что новостройка будет состоять из двух корпусов, объединенных одноуровневой подземной автостоянкой.

Сергей Левкин Москва Реновация Северный административный округ (САО)
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Осенний голос из пустоты

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Мы наблюдаем историческую неизбежность

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Рынок труда диктует студентам правила

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Счастлив тот, кто занят делом

Елена Леликова
Елена Леликова

Идеальное место для отдыха

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лето закончилось, но оно было

Никита Миронов
Никита Миронов

Россия просыпается для победы над врагом

Все мнения
О проекте