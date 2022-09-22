Жители четырех домов получили квартиры по реновации в Тимирязевском районе

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Россия, Москва, Северный административный округ, Тимирязевский район Карта всех событий

Жители четырех старых домов в Тимирязевском районе Москвы переехали в новостройки по программе реновации жилья. Новоселье отпраздновали около 280 семей. Об этом в четверг, 22 сентября, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

— В рамках первого этапа программы до 2024 года включительно в районе предстоит начать расселение еще семи домов, — уточнил он.

По словам Левкина, всего по программе реновации в районе планируют расселить 44 дома: один трехэтажный, остальные — пятиэтажные. Новые квартиры получат около 8,2 тысячи человек, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

До этого Левкин рассказал, что с начала года на востоке Москвы расселили более 20 домов по программе реновации. В Восточном административном округе 8,6 тысячи человек получили квартиры в новостройках, из них в 2022 году — 2,4 тысячи человек.

По программе реновации жилья на улице Гарибальди построят жилой дом на 300 квартир. Председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева рассказала, что новостройка будет состоять из двух корпусов, объединенных одноуровневой подземной автостоянкой.