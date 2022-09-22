Врач рассказал, какие витамины нужны для укрепления иммунитета осенью

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Для поддержания иммунитета и защиты от вирусов в осенний период важно разнообразить питание, добавив туда источники витаминов С, А и В12. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков.

Эксперт подчеркнул, что для того чтобы защититься от инфекций, передающихся воздушно-капельным путем, необходимо укреплять иммунную систему. Это можно сделать за счет питания.

Чудаков отметил, что ключевым витамином является витамин С, хорошим источником которого является черная смородина. Он имеет особое противовирусное действие.

Кроме того, для укрепления иммунитета необходимы витамин А, содержащийся в облепихе, В12, цинк и селен. По мере завершения сезона фруктов и овощей, по словам эксперта, можно добавлять в рацион замороженные продукты, которые по своим полезным свойствам не уступают свежим.

Эксперт подчеркнул, что суточная доза витамина С должна составлять не меньше 500 миллиграмм в сутки. Его можно употреблять в виде добавок или получать из ягод и цитрусовых, передает RT.

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