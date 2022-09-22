Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Врач рассказал, какие витамины нужны для укрепления иммунитета осенью

Ирина Игнатенко
Общество
Врач рассказал, какие витамины нужны для укрепления иммунитета осенью
Фото: Pexels

Для поддержания иммунитета и защиты от вирусов в осенний период важно разнообразить питание, добавив туда источники витаминов С, А и В12. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков.

Эксперт подчеркнул, что для того чтобы защититься от инфекций, передающихся воздушно-капельным путем, необходимо укреплять иммунную систему. Это можно сделать за счет питания.

Чудаков отметил, что ключевым витамином является витамин С, хорошим источником которого является черная смородина. Он имеет особое противовирусное действие.

Кроме того, для укрепления иммунитета необходимы витамин А, содержащийся в облепихе, В12, цинк и селен. По мере завершения сезона фруктов и овощей, по словам эксперта, можно добавлять в рацион замороженные продукты, которые по своим полезным свойствам не уступают свежим.

Эксперт подчеркнул, что суточная доза витамина С должна составлять не меньше 500 миллиграмм в сутки. Его можно употреблять в виде добавок или получать из ягод и цитрусовых, передает RT.

До этого иммунолог Николай Крючков сообщил, что приблизительно 10 процентов переболевших коронавирусной инфекцией или прошедших через процедуру вакцинации все равно не имеют эффективного иммунитета к коронавирусу, передает Царьград.

Когда осенний холод оставляет лишь желание согреться, а иммунитет резко дает слабину, самое время вспомнить про специи. Они помогут быстро укрепить организм, и простуда вам будет не страшна. Как правильно использовать приправы, «Вечерней Москве» рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова.

Здоровье Иммунитет Осень
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Осенний голос из пустоты

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Мы наблюдаем историческую неизбежность

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Рынок труда диктует студентам правила

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Счастлив тот, кто занят делом

Елена Леликова
Елена Леликова

Идеальное место для отдыха

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лето закончилось, но оно было

Никита Миронов
Никита Миронов

Россия просыпается для победы над врагом

Все мнения
О проекте