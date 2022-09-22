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Песков отказался комментировать сообщения об обмене Медведчука

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Песков отказался комментировать сообщения об обмене Медведчука
Фото: Администрация президента РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения об обмене пленных украинских солдат на задержанного в апреле СБУ украинского политика Виктора Медведчука.

— Я не могу комментировать информацию об этом обмене, вы знаете, что была информация по линии нашего Министерства обороны о наших ребятах, которые вернулись на родину, которые спасены, — заявил Песков.

Пресс-секретарь отметил, что если появится дополнительная информация по этому вопросу, он ее озвучит, передает его слова РИА Новости.

Позже глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин подтвердил, что при обмене пленными был освобожден задержанный в апреле СБУ украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук.

В Министерстве обороны РФ сообщили, что в Россию в результате обмена пленными вернулись 55 военнослужащих, находившихся в плену на Украине.

14 сентября уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что ей поступило порядка двух тысяч обращений, связанных с защитой прав эвакуированных из Донбасса и с территории Украины, а также с защитой прав граждан в связи со спецоперацией РФ.

Украина Обмен пленными Дмитрий Песков Виктор Медведчук Россия
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