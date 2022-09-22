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Педофил напал на 11-летнюю девочку в метро

Степан Жирнов
Происшествия
Педофил напал на 11-летнюю девочку в метро
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Мужчина напал на 11-летнюю девочку в столичном метро. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в четверг, 22 сентября.

По ее словам, 21 сентября мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ранее незнакомой малолетней девочки 2011 года рождения, находясь в вагоне электропоезда.

Злоумышленника остановил и задержал старший инспектор пятого отдела полиции УВД на Московском метрополитене по городу Москве при поддержке сотрудника ГКУ «Организатор перевозок».

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». На данный момент с подозреваемым проводятся следственные действия.

Другое происшествие в метро случилось 20 сентября. На пути Таганско-Краснопресненской линии упала женщина.

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