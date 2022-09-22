РЭО инвестирует в предприятия по переработке отходов в СЗФО более 70 миллиардов рублей

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Инвестиции в объекты обработки и утилизации отходов в регионах Северо-Западного федерального округа (СЗФО) составят более 71 миллиарда рублей. Об этом сообщил генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.

— РЭО подписал дорожные карты по созданию объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) со всеми регионами, с которыми требуется это сделать. Общая сумма инвестиций в них оценивается в 71,09 миллиарда рублей, — пояснил он.

В СЗФО входит 11 субъектов страны, в том числе Санкт-Петербург и Ленинградская область. Там объемы отходообразования кратно больше, чем в остальных регионах, поэтому в них требуется строительство больших мощностей.

Примерная входящая мощность всех объектов на территории округа составит 5,6 миллиона тонн, включая 2,3 миллиона — утилизации, передает «360».

До этого Буцаев и губернатор Магаданской области Сергей Носов обсудили развитие инфраструктуры в регионе, а также строительство нового объекта обработки и утилизации ТКО.

Мощность нового предприятия составит 55 тысяч тонн в год. Стоимость проекта была снижена с 5,7 миллиарда рублей на 25 процентов в связи с оптимизацией технологических решений и использованием отечественного оборудования.