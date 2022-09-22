На Северном Кипре заявили о планах компании из России летать на остров

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Российская частная компания подала заявку на полеты на Северный Кипр. Об этом сообщил лидер турок-киприотов Эрсин Татар в четверг, 22 сентября.

— По данным моего министерства транспорта, одна частная российская компания подала заявку в наше министерство транспорта, в гражданскую авиацию турецких киприотов о намерении полетов из России, — сказал он.

По его словам, возможность полетов на северную часть острова в данный момент изучают еще несколько авиакомпаний из России. При этом конкретного запроса на открытие полетов со стороны Москвы и Анкары нет, передает РИА Новости.

Кипр был де-факто разделен на греческую и турецкую общины в 1974 году после вооруженного вторжения Турции. В 1983 году была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК) — ее признала только Анкара.

10 сентября вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщил, что власти запретили национальным авиакомпаниям совершать рейсы в Россию.

Помимо этого, Спыну сослался на директиву Международной организации гражданской авиации и решение Европейского агентства по безопасности полетов о приостановке действия всех разрешений для авиакомпаний из России.