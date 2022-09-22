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Старовойт сообщил об обстреле ВСУ села Елизаветовки в Курской области

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
Старовойт сообщил об обстреле ВСУ села Елизаветовки в Курской области
Фото: adm.rkursk.ru

Вооруженные силы Украины (ВСУ) из минометов обстреляли приграничное село Елизаветовка Глушковского района Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в четверг, 22 сентября.

— Минометный обстрел ВСУ села Елизаветовка обошелся без жертв и значительных разрушений. Противник успел выпустить семь мин, после чего был подавлен ответным огнем, — сказал политик.

Он добавил, что в результате инцидента никто не пострадал. При этом Старовойт выразил в Telegram-канале благодарность «нашим защитникам».

12 сентября Старовойт сообщил об обстрелах поселка Теткино украинской армией. Он отметил, что в результате этого были повреждены восемь домов, некоторые надворные постройки, а также частный автомобиль.

Поселок Теткино Глушковского района Курской области уже подвергался обстрелам ВСУ. Последний инцидент случился 5 сентября, тогда было зафиксировано не менее 12 прилетов.

Никто не пострадал, однако в нескольких домовладениях были выбиты окна, разрушены крыши, заборы и надворные постройки. Также один из снарядов ВСУ попал в колодец с водой.

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