Террорист с ножом напал на жителей города Модиин в центре Израиля

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Боевик с ножом атаковал людей в населенном пункте Модиин, расположенном в центре Израиля, передают местные журналисты со ссылкой на представителей органов правопорядка.

Отмечается, что в результате инцидента ранения различной степени тяжести получили семь человек, пишет РЕН-ТВ.

Известно, что нападавшего нейтрализовали сотрудники правоохранительных органов. В настоящее время местная полиция прочесывает близлежащие к месту происшествия районы в поисках сообщников террориста.

В минувшую субботу, 17 сентября, стало известно, что в результате атаки Израиля по окрестностям аэропорта Дамаска погибли пять человек. Отмечается, что силы противовоздушной обороны арабской республики сбили большую часть ракет. Известно, что ЦАХАЛ периодически наносит удары по сирийской территории.

6 сентября сообщалось, что взлетно-посадочная полоса международного аэропорта Алеппо в Сирии вышла из строя в результате ракетных ударов армии Израиля. Системы противовоздушной обороны Сирии сбили несколько израильских ракет.