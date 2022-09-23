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Советник посла РФ в США заявила о продолжении диалога по обмену заключенными

Егор Провоторов
В мире
Советник посла РФ в США заявила о продолжении диалога по обмену заключенными
Фото: vk/rusembusa

Советник российского посольства в Соединенных Штатах Надежда Шумова в четверг, 22 сентября, выступила с заявлением, согласно которому диалог по обмену заключенными с США в настоящий момент продолжается.

По словам чиновницы, на этом этапе посольство продолжает работать над освобождением сограждан. Москва рассчитывает наращивать свое давление на американские власти для достижения поставленной цели.

Одновременно с этим Шумова подчеркнула, что, несмотря на продолжающийся переговорный процесс, на данный момент рано говорить о результатах проделанной российской дипломатией работы в этом направлении, пишет газета «Известия».

Накануне стало известно, что посол Канады в Москве Элисон Ле Клэр была вызвана в МИД России, где ей заявили протест в связи с нападением злоумышленника на посольство в Оттаве в понедельник, 19 сентября.

Кроме того, Москва потребовала от Оттавы принять необходимые меры по безопасности российских заграничных учреждений и их сотрудников, находящихся на территории страны.

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