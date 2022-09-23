Глава МИД Венгрии: Будапешт откажется от новых антироссийских санкций в энергетике

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Венгрия не видит смысла в том, чтобы гнаться за новым пакетом антироссийских санкций. Об этом журналистам заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи с российским визави Сергеем Лавровым.

— Мы не видим никаких рациональных причин гнаться за новым пакетом санкций, особенно если речь идет об энергетике, — подчеркнул он.

Глава венгерской дипломатии заметил, что власти не хотят заставлять венгерский народ «платить за войну», к которой он никак не причастен. При этом если подобный проект будет обсуждаться, то Будапешт примет участие в этом обсуждении, но согласия Евросоюз в этом вопросе не получит.

По оценке Сийярто, европейская экономика в настоящее время движется к рецессии. В Венгрии надеются, что как можно скорее настанет мир на Украине. Политик заявил, что в интересах всех политиков ЕС сделать так, «чтобы всему нашлось решение», пишет РИА Новости.

Накануне Сийярто заявил, что намерен провести на следующей неделе в Вене встречу с главой Росатома Алексеем Лихачевым.