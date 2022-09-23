Московский локомотиворемонтный завод присоединился к нацпроекту «Производительность труда»

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Московский локомотиворемонтный завод приступил к реализации национального проекта «Производительность труда». Об этом сообщила министр правительства Москвы, глава городского департамента экономической политики и развития Мария Багреева в пятницу, 23 сентября.

— Для реализации нацпроекта на предприятии был создан проектный офис, в который вошли работники завода и представители ОАО «РЖД». В ближайшее время организация вместе с экспертами проведет детальный анализ пилотной линии и приступит к разработке мероприятий по повышению производительности труда, снижению незавершенного производства и времени реализации процесса, — подчеркнула Багреева.

По ее словам, завод в рамках реализации нацпроекта планирует увеличить ежегодную выработку минимум на 10 процентов и сократить время проведения капремонта подвижного состава с 30 до 27 дней.

16 сентября сообщалось, что более 570 сотрудников столичных предприятий в рамках реализации национального проекта «Производительность труда» прошли обучение по методикам бережливого производства.