Следователи просят заключить под стражу мужчину, напавшего на контролера московского паркинга

Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Москве

Россия, Москва, улица Трофимова Карта всех событий

Следователи ходатайствуют о лишении свободы мужчины, который напал на контролера-ревизора ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» на юго-востоке столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в пятницу, 23 сентября.

По ее словам, задержанный полностью признал свою вину. Примечательно, что ранее мужчина был судим за совершение тяжких преступлений.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 20 сентября на платной городской парковке, расположенной на улице Трофимова на юго-востоке столицы. После фиксации номера автомобиля контролером водитель вышел из машины и начал оскорблять сотрудника московского паркинга, а также применять физическую силу. Произошедшее попало на видео.

По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело.