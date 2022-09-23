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Следователи просят заключить под стражу мужчину, напавшего на контролера московского паркинга

Степан Жирнов
Происшествия
Следователи просят заключить под стражу мужчину, напавшего на контролера московского паркинга
Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Москве
Россия, Москва, улица Трофимова Карта всех событий

Следователи ходатайствуют о лишении свободы мужчины, который напал на контролера-ревизора ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» на юго-востоке столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в пятницу, 23 сентября.

По ее словам, задержанный полностью признал свою вину. Примечательно, что ранее мужчина был судим за совершение тяжких преступлений.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 20 сентября на платной городской парковке, расположенной на улице Трофимова на юго-востоке столицы. После фиксации номера автомобиля контролером водитель вышел из машины и начал оскорблять сотрудника московского паркинга, а также применять физическую силу. Произошедшее попало на видео.

По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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