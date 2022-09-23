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Песков ответил на вопрос о действии российской Конституции в Донбассе

Лейла Алиева
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Песков ответил на вопрос о действии российской Конституции в Донбассе
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

В случае присоединения к России территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в их отношении будет действовать Конституция РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу, 23 сентября.

— В этих территориях (ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области — прим. «ВМ») в случае присоединения и вхождения в состав РФ по итогам референдума начнет действовать Конституция РФ. Все предельно четко на этот счет, — приводит его слова РИА Новости.

Референдумы о вхождении в состав РФ стартовали в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях 23 сентября в 8:00. Уточняется, что до 20:00 понедельника голосование будет проходить по всей области адресно и на придомовых территориях, а в последний день откроются участки, где местные жители смогут проголосовать.

Председатель Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин обратился к населению Донбасса накануне референдумов. Он призвал горожан ничего не бояться и подчеркнул, что граждане имеют «право на самоопределение», которое закреплено в Уставе ООН.

Конституция Россия Референдумы
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