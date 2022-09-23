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Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 58 рублей впервые с 25 июля

Евгений Жуков

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Курс рубля
Экономика
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 58 рублей впервые с 25 июля
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Курс рубля в пятницу, 23 сентября, укрепляет позиции, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 13:35 по московскому времени падал на 1,14 рубля — до 57,7 рубля, евро — на 1,41 рубля, до 56,21 рубля.

В свою очередь евро уже опускался до 56 рублей впервые с 21 июля, а доллар падал до 57,5 рубля впервые с 25 июля, следует из данных Московской биржи.

До этого специалист департамента стратегических исследований компании Total Research Глеб Финкельштейн рассказал, как изменится курс доллара в ближайшее время.

Он отметил, что российская национальная валюта стабильна, так как рынок находится под управлением Центробанка и огорожен различными ограничениями от мировых площадок. Эксперт предположил, что к концу года доллар может подрасти до отметки 65 рублей.

Курс фунта стерлингов по отношению к доллару достиг отметки 1,1311 единицы американской валюты, вследствие чего обновил 37-летний минимум. Об этом свидетельствуют данные Forex Capital Markets в 19:53 среды, 21 сентября.

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