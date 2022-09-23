Путин обсудил нравственное воспитание на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза

Фото: Администрация президента РФ

Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета безопасности. Об этом стало известно в пятницу, 23 сентября.

Глава государства подчеркнул, что в актуальной повестке дня сегодня стоит вопрос нравственного воспитания подрастающего поколения.

— У нас сегодня в повестке дня вопросы, связанные с организацией работы по нравственному, патриотическому воспитанию в системе высшей школы, в системе просвещения, — приводятся слова Путина на сайте Кремля.

До этого сообщалось, что около 70 процентов россиян поддерживают инициативу о поднятии флага в школах с 1 сентября. По мнению генерального директора Фонда содействия изучению общественного мнения «ВЦИОМ» Константина Абрамова, данная церемония культивирует в детях чувство патриотизма.

На данный момент в 254 столичных школах открыты кадетские классы. Кроме того, учащиеся могут вступить в ряды «Юнармии» или Российского движения школьников.

Школьники часто встречаются с ветеранами боевых действий, участвуют в патриотических проектах, занимаются волонтерством и многим другим.