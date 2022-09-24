Синоптики предупредили москвичей о ливне и прохладной погоде 24 сентября

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

В субботу, 24 сентября, в столичном регионе будет пасмурная погода, целый день будет идти сильный дождь.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 8–9 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 7–9 градусов тепла.

Ветер будет дуть северный со скоростью 2–4 метра в секунду, временами его порывы будут достигать 14 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 733 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 95 процентов, передает портал «Метеоновости».

24 сентября в Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильного дождя. Непогода будет сохраняться до 00:00 воскресенья, 25 сентября.

До этого главное управление МЧС РФ по Москве предупреждало о сильном дожде в столице на этих выходных.

В пресс-службе ведомства порекомендовали автолюбителям существенно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от транспортных средств. Водителям посоветовали избегать внезапных маневров, например обгонов, перестроений, опережений. Парковать машины под деревьями не рекомендуется.