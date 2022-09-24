Капремонт доходного дома Ольги Гартман в Гагаринском переулке завершился

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

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Специалисты завершили капитальный ремонт доходного дома Ольги Гартман, построенного в 1910 году. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в субботу, 24 сентября.

Ремонтные работы стартовали в мае этого года. Специалисты привели в порядок системы центрального отопления, фасад — промыли его от загрязнений, произвели расшивку швов кирпичной кладки, заделали трещины и сколы специальным строительным составом. Штукатурный слой обновили, стены обработали антигрибковым составом.

Кроме того, в рамках капремонта сохранили исторический облик и цвет здания, а архитектурные декоративные элементы восстановили, дерево обработали огнебиозащитным составом, снижающим риск возникновения пожара, передает официальный сайт мэра Москвы.

Недавно в столичном районе Кузьминки завершился комплексный капитальный ремонт трех домов, построенных в 1960-е годы. Для этого был разработан уникальный проект проведения работ.

Осенью также планируется завершить обновление дома 1959 года постройки на проспекте Мира. Специалисты уже заделали трещины современным строительным составом, который значительно укрепляет стены.