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В МИД Венгрии заявили, что некоторые страны не переживут зиму без российского газа

Лейла Алиева
В мире
В МИД Венгрии заявили, что некоторые страны не переживут зиму без российского газа
Фото: Pixabay

Некоторые страны Европы не смогут перезимовать без российского газа. Об этом в субботу, 24 сентября, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

— Не могу говорить за другие страны, но в Венгрии, если прекратятся поставки российского газа, мы не сможем справиться с зимой. Сейчас мы можем, поскольку у нас достаточно газа, но ряду других государств Европы невозможно пережить зиму без российского газа, — отметил он.

По словам министра, несмотря на то, что европейские страны говорят о заполненности своих газовых хранилищ, они должны заботиться о расходе газа. Так, в среднем в Европе заполненность с учетом потребления составляет 23 процента, а в сложившей обстановке уже 41 процент, передает РИА Новости.

Недавно стало известно, что жителям Германии приходится контролировать температуру в своих квартирах и спать с грелками, чтобы не замерзнуть из-за подорожания газа и электроэнергии. А власти Нидерландов приучают жителей принимать душ за пять минут в связи с экономией электроэнергии. Причинами необычного решения руководства страны стали возросшие счета за коммунальные услуги и возможный дефицит электроэнергии.

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