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Михаил Мизинцев назначен замминистра обороны, курирующим тыл

Лейла Алиева
Общество
Михаил Мизинцев назначен замминистра обороны, курирующим тыл
Фото: РИА Новости

Генерал-полковника Михаила Мизинцева назначили на должность заместителя министра обороны России, отвечающего за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ. Об этом сообщили в Минобороны России в субботу, 24 сентября.

В ведомстве отметили, что генерал армии Дмитрий Булгаков освобожден от должности замминистра обороны страны в связи с его переходом на другую работу. Информация о новой должности Булгакова пока не сообщалась.

До этого Мизинцев был начальником Национального центра управления обороной РФ, уточняет военное ведомство в своем Telegram-канале.

30 августа премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности главу Росморречфлота Андрея Лаврищева в связи с его выходом на пенсию, руководителем назначен его заместитель Захарий Джиоев.

До этого Мишустин подписал распоряжение о назначении Владислава Жданова главой публично-правовой компании «Роскадастр».

Также в конце июля Мишустин утвердил вице-премьеров — кураторов, которые будут заниматься высокотехнологичными отраслями. Так, развитие в области высокоскоростного транспорта будет подведомственно Андрею Белоусову. Виктория Абрамченко будет контролировать системы мониторинга состояния окружающей среды и разработки для предотвращения чрезвычайных ситуаций в агропромышленном комплексе.

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