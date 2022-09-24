Большинство мобилизованных в Белгороде приехали в военкомат добровольно

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Большинство мобилизованных в Белгороде прибыли в военкомат добровольцами, не дожидаясь, пока им придут повестки. Об этом сообщили в Минобороны РФ в субботу, 24 сентября.

В ведомстве отметили, что в военкомат приезжают офицеры запаса.

— Они не получили повестки, но самостоятельно, руководствуясь чувством долга, прибыли в военкомат для уточнения потребности в их учетной специальности, — говорится в сообщении.

В этот же день в Приморском крае призванные из запаса начали прибывать в формируемые воинские части и подразделения в рамках частичной мобилизации.

«Вечерняя Москва» собрала ответы на основные вопросы о частичной мобилизации в словах российских официальных лиц и в заявлениях ведомств. Так, президент России Владимир Путин подчеркнул, что при частичной мобилизации призовут запасников с военным опытом.

При этом в Генштабе дали разъяснения по поводу частичной мобилизации. Так, призыву подлежат рядовые и сержанты в возрасте до 35 лет, младшие офицеры, которым до 50 лет, и старшие офицеры до 55 лет.