Юрист назвал законные способы вручения повестки

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Повестку в военкомат мобилизованному гражданину имеет право вручить только уполномоченное лицо. Об этом рассказал член столичной палаты адвокатов Артур Айрапетов.

— Полномочия человека должны подтверждаться соответствующей бумагой. Это могут быть либо доверенность, либо полномочия на вручение повестки, на которой должны стоять гербовая печать и подпись военного комиссара, — объяснил он.

При этом передавать повестку запрещается и работодателю, который, согласно закону, должен только содействовать вручению повестки призываемому. А это заключается в информировании о местонахождении сотрудника или обеспечении его присутствия на рабочем месте, передает Lenta.ru.

До этого «Вечерняя Москва» собрала ответы на основные вопросы о частичной мобилизации в словах российских официальных лиц и в заявлениях ведомств. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что при частичной мобилизации призовут запасников с военным опытом.

Кроме того, в Генштабе дали разъяснения по поводу частичной мобилизации. Так, призыву подлежат рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, а старшие — до 55 лет.