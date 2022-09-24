Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Юрист назвал законные способы вручения повестки

Лейла Алиева
Общество
Юрист назвал законные способы вручения повестки
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Повестку в военкомат мобилизованному гражданину имеет право вручить только уполномоченное лицо. Об этом рассказал член столичной палаты адвокатов Артур Айрапетов.

— Полномочия человека должны подтверждаться соответствующей бумагой. Это могут быть либо доверенность, либо полномочия на вручение повестки, на которой должны стоять гербовая печать и подпись военного комиссара, — объяснил он.

При этом передавать повестку запрещается и работодателю, который, согласно закону, должен только содействовать вручению повестки призываемому. А это заключается в информировании о местонахождении сотрудника или обеспечении его присутствия на рабочем месте, передает Lenta.ru.

До этого «Вечерняя Москва» собрала ответы на основные вопросы о частичной мобилизации в словах российских официальных лиц и в заявлениях ведомств. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что при частичной мобилизации призовут запасников с военным опытом.

Кроме того, в Генштабе дали разъяснения по поводу частичной мобилизации. Так, призыву подлежат рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, а старшие — до 55 лет.

Мобилизация Россия Юристы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Осенний голос из пустоты

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Мы наблюдаем историческую неизбежность

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Рынок труда диктует студентам правила

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Счастлив тот, кто занят делом

Елена Леликова
Елена Леликова

Идеальное место для отдыха

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лето закончилось, но оно было

Никита Миронов
Никита Миронов

Россия просыпается для победы над врагом

Все мнения
О проекте