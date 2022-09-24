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Более 200 тысяч звонков с вопросами о мобилизации поступило на горячую линию

Лейла Алиева
Общество
Более 200 тысяч звонков с вопросами о мобилизации поступило на горячую линию
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

На горячую линию 112 по вопросам мобилизации поступило свыше 200 тысяч звонков. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в субботу, 24 сентября.

— Работа службы 122 развернута во всех регионах России. На площадке координационного центра организовано оперативное взаимодействие всех участников. С четверга на горячую линию 122 поступило уже более 200 тысяч звонков по вопросам частичной мобилизации, — отметил он.

Также Чернышенко поручил обеспечить работу службы 122 и в выходные дни, пишет ТАСС.

В России идет частичная мобилизация. Кого призовут, куда придет повестка, что мобилизуемые могут взять с собой и когда их отправят в зону СВО? Ответы на главные вопросы о частичной мобилизации — в материале «Вечерней Москвы».

Также член столичной палаты адвокатов Артур Айрапетов перечислил законные способы вручения повестки. По его словам, повестку в военкомат мобилизованному гражданину имеет право вручить только уполномоченное лицо. При этом передавать повестку запрещается и работодателю, который, согласно закону, должен только содействовать вручению повестки призываемому.

Мобилизация горячая линия Россия
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