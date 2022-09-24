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Военком Москвы направил работодателям разъяснение о мобилизации сотрудников

Лейла Алиева
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Военком Москвы направил работодателям разъяснение о мобилизации сотрудников
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Военный комиссариат Москвы разъяснил работодателям, как регулируются трудовые отношения во время частичной мобилизации.

Так, запрещается расторгать трудовые договоры и служебные контракты с мобилизованными гражданами, но на время службы приостанавливается их действие.

Также руководители должны оповещать своих сотрудников о повестках военных комиссариатов и обеспечивать их явку, несмотря на рабочие задачи. Также руководители вручают призывникам повестки по месту работы под расписку. Данное требование должно выполняться незамедлительно, передает агентство городских новостей «Москва».

В России идет частичная мобилизация. Кого призовут, куда придет повестка, что мобилизуемые могут взять с собой и когда их отправят в зону СВО? Ответы на главные вопросы о частичной мобилизации — в материале «Вечерней Москвы».

Также член столичной Палаты адвокатов Артур Айрапетов перечислил законные способы вручения повестки. По его словам, повестку в военкомат мобилизованному гражданину имеет право вручить только уполномоченное лицо.

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