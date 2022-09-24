Spiegel: немцы стали чаще описывать эмоциональное состояние словами «гнев» и «бессилие»

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Все большее число жителей Германии раздражены нынешней политической и экономической ситуацией, описывая свое эмоциональное состояние словами «гнев», «безысходность» и «чувство бессилия». Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного социологическим институтом Civey по заказу журнала Der Spiegel.

Согласно предоставленным данным, 41 процент из 2,5 тысячи респондентов заявили, что термин «гнев» наиболее подходит к их текущему эмоциональному состоянию. Кроме того, 42 процента описали свое настроение словом «неопределенность», а 33 процента использовали слова «потеря контроля» и «бессилие». Еще 26 процентов опрошенных поделились, что им подходят слова «безнадежность» и «беспокойство».

При этом положительные термины для описания психологического состояния упоминались гораздо реже. Так, только 23 процента опрошенных назвали себя «уверенными», 17 — «благодарными». Еще семь и пять процентов участников сказали «радость» и «защищенность» соответственно. Все эти значения ниже, чем год назад. Такие показатели свидетельствуют о том, что настроение немцев становится мрачнее, передает ТАСС.

22 сентября власти Германии приняли решение провести национализацию энергетической компании Uniper. Однако читателей немецкой газеты Die Welt удивила стоимость сделки, они обвинили власти в бесхозяйственности.