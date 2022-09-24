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Путин может выступить с посланием Федеральному собранию 30 сентября

Елена Самойлова
Политика
Путин может выступить с посланием Федеральному собранию 30 сентября
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин может выступить с посланием к Федеральному собранию 30 сентября. Об этом в субботу, 24 сентября, сообщил источник в парламенте.

Как уточняется, протокольное мероприятие намечено на 30 сентября. При этом судя по уровню его подготовки можно предположить, что на нем планируется присутствие первого лица, передает РИА Новости.

До этого глава государства подписал закон о поправках в Уголовный кодекс РФ, предусматривающие лишение свободы за отказ участвовать в военных или боевых действиях.

21 сентября Путин обратился к гражданам по поводу проведения в Донбассе и на освобожденных территориях Украины референдумов о вхождении в состав России.

Во время эфира президент также заявил о частичной мобилизации в Российской Федерации. Согласно представленному документу, призыву на военную службу подлежат только определенные категории людей.

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