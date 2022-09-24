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Племянник спикера Госдумы Володина отправится на фронт добровольцем

Елена Самойлова
Политика
Племянник спикера Госдумы Володина отправится на фронт добровольцем
Фото: Пресс-служба Госдумы

Племянник председателя Государственной думы Вячеслава Володина добровольцем пришел в военкомат, получил повестку и в понедельник отправится на прохождение трехмесячных сборов. Об этом в субботу, 24 сентября, сообщил депутат нижней палаты парламента Николай Панков.

По словам парламентария, молодому человеку 30 лет, у него есть супруга и двое детей в возрасте три года и полтора. Отец мужчины был военным.

— Спросил, как сам принимал решение? Его ответ простой, без пафосных слов и банальностей. Узнал о частичной мобилизации. Воинская специальность подходит, возраст тоже. И теперь добровольно пришел в военкомат, получил на руки повестку. В понедельник с вещами отправится в пункт сбора. Там пройдет трехмесячные сборы. И здесь не надо скрывать, что этот парень является племянником Вячеслава Володина, — написал Панков в своем Telegram-канале.

Депутат добавил, что родственник спикера ГД имеет опыт участия в боевых действиях в Сирии, где он служил в десантно-штурмовой бригаде. Кроме того, у молодого человека даже есть боевые награды.

До этого глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев направил письмо министру обороны РФ Сергею Шойгу и призвал неукоснительно соблюдать правила призыва.

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