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Ренхап: Северная Корея запустила ракеты в сторону Японского моря

Егор Провоторов
В мире
Ренхап: Северная Корея запустила ракеты в сторону Японского моря
Фото: Pixabay

Северная Корея в воскресенье, 25 сентября, запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на Комитет начальников штабов Республики Корея.

— Северная Корея запустила неустановленную баллистическую ракету в направлении Восточного [Японского] моря, — приводит ТАСС сообщение южнокорейских военных, распространенное журналистами.​​​​​​

Накануне стало известно, что вооруженные силы Республики Корея обнаружили признаки возможной подготовки КНДР к пуску баллистической ракеты подводных лодок (БРПЛ). О ситуации в регионе доложили президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю, который завершает иностранную поездку в Канаду. Глава республики приказал военным дать незамедлительный ответ в случае провокаций со стороны Пхеньяна.

В начале сентября КНДР приняла закон, согласно которому страна провозглашается ответственным ядерным государством. Новый закон закрепляет за республикой право нанесения превентивного ядерного удара по противнику, в случае если Пхеньян сочтет угрозу неизбежной, а также позволяет наносить ядерный удар по противнику в автоматическом режиме в случае нападения

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