Группу наводчиков СБУ обезвредили в Херсонской области

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Группу украинских наводчиков, состоящих из егерей Черноморского биосферного заповедника на Кинбурнской косе, обезвредили в Херсонской области. Об этом сообщил сотрудник силовых структур России в воскресенье, 25 сентября.

— По заданию СБУ сотрудники заповедника собирали и передавали данные о передвижении российских военных. Кроме того, они оборудовали схроны, где хранилось оружие, и перевозили вооруженных диверсантов через Днепр туда и обратно. Группу привез, она отработала, вез обратно, — передает слова силовика РИА Новости.

Один из задержанных — заместитель директора Черноморского заповедника Виктор Таранов — заявил, что выполнял задания своего зятя Леонида Головко, который является кадровым сотрудником СБУ.

Таранов также признался, что по поручению зятя собрал группу из двух егерей, они занимались сбором нужной Киеву информации и содержанием схрона. Все данные егеря передавали замдиректора заповедника, тот отправлял сведения Головко.

Недавно сотрудники ФСБ задержали сотрудника оборонного завода по подозрению в государственной измене. По имеющимся данным, он фотографировал чертежи деталей боевой авиационной техники и отправлял снимки гражданину Украины — сотруднику Одесского авиационного завода. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.