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Актер Болдуин стал отцом в восьмой раз

Георгий Соланович
Общество
Актер Болдуин стал отцом в восьмой раз
Фото: Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Актер Алек Болдуин стал отцом в восьмой раз, его супруга Хилария родила дочь. Об этом она сообщила на своей странице в социальных сетях.

— Она здесь! Мы так рады представить вам нашу крошечную мечту — Иларию Каталину Ирену. Ее братья и сестры проводят с ней целый день, приветствуя ее в нашем доме, — написала Хилария.

Таким образом, в семье Алека и его супруги семеро детей. Восьмого ребенка актер растит от своей предыдущей супруги Ким Бейсингер.

До этого сообщалось, что Болдуин подал иск в суд к продюсерам фильма «Ржавчина». Известно, что он это сделал после того, как семья погибшей на съемках фильма оператора Галины Хатчинс подала в суд на него. В своем иске Болдуин отметил, что не будет нести ответственность за случившееся и требует возместить убытки.

Трагический инцидент с участием Болдуина произошел 22 октября 2021 года из-за пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Режиссер вестерна Джоэл Соуза был ранен в ключицу, а оператор Галина Хатчинс получила тяжелое ранение, врачи не смогли ее спасти.

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