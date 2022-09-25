Около 85 процентов месячной нормы осадков выпало в Москве за 1,5 дня

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Около 85 процентов от месячной нормы осадков выпало в Москве в течение полутора суток, столичная водосточная сеть справилась с объемом воды. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства в воскресенье, 25 сентября.

— До 85 процентов от месячной нормы осадков выпало в столице в течение полутора суток. Наибольшее количество осадков за прошедшие дожди зафиксировано в ВАО (55 миллиметров), ТиНАО (50 миллиметров), ЗАО (48 миллиметров). Со всем объемом выпавших осадков справилась городская водосточная сеть, — говорится в сообщении.

В Telegram-канале комплекса также отметили, что сегодня и в ночь на 26 сентября в Москве ожидаются небольшие кратковременные дожди.

Накануне в интервью «Вечерней Москве» врач-терапевт Лариса Алексеева рассказала, что осенью некоторые болезни возникают не только из-за отсутствия сезонных полезных продуктов, но и в связи со сменой погодных условий.

В список болезней, которые начинают беспокоить людей в осенний период, врач включила хронические болезни суставов, гастриты, нервные расстройства и дерматологические недуги.