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Сербия, исходя из законов международного права, не примет результаты референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщил глава МИД Сербии Никола Селакович в воскресенье, 25 сентября.

— Республика Сербия в соответствии с Уставом ООН, а также в соответствии с общепринятыми принципами и нормами международного права не может принять результаты референдума в украинских регионах. С одной стороны, мы принципиально привержены принципами и правилам международного права и Уставу ООН, с другой стороны, это полностью бы противоречило нашим государственным и национальным интересам, — сказал Селакович.

Он подчеркнул, что факт проведения референдумов также противоречит политике территориальной целостности и суверенитета, которой придерживается Сербия, передает ТАСС.

Референдумы о вхождении в состав РФ стартовали в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях 23 сентября в 08:00. До 20:00 понедельника голосование будет проходить адресно и на придомовых территориях, а в последний день откроются участки, где местные жители смогут проголосовать.

Председатель Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин обратился к населению Донбасса накануне ожидаемых референдумов. Он призвал горожан ничего не бояться и подчеркнул, что граждане имеют «право на самоопределение», которое закреплено в Уставе ООН.