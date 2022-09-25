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Невроз, депрессия, неврастения: о чем может свидетельствовать рассеянность

Иссалина Аюпова

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Общество
Невроз, депрессия, неврастения: о чем может свидетельствовать рассеянность
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Повышенная рассеянность у людей разного возраста иногда является особенностью характера, однако иногда может быть и предвестником серьезных проблем. «Вечерняя Москва» узнала у специалиста, свидетелем каких заболеваний может быть рассеянность и какие причины провоцируют ее появление.

По словам врача-психотерапевта Алексея Вилкова, появление рассеянность может спровоцировать несколько причин. Первая из них — банальная утомляемость.

— В этом случае из-за стресса, который испытывает организм, мозг работает хуже и концентрация внимания падает, — пояснил Вилков.

Однако одной из самых опасных причин, которые может спровоцировать рассеянность внимания, как во взрослом, так и детском возрасте, по словам врача, является неврастения (психическое расстройство).

Также Вилков добавил, что рассеянность может появиться вследствие особенностей характера человека.

— Бывает так, что в силу свойств личности, человек не такой внимательный, как другие, поэтому зачастую теряет вещи, забывает о встречах или важных делах, — подчеркнул врач.

Чтобы справиться с рассеянным состоянием, психотерапевт рекомендовал тренировать самодисциплину и волевые качества.

— Можно фиксировать важные мысли и текущие дела в ежедневнике, периодически отслеживая план их выполнения, чтобы ничего не терялось в памяти, — поделился собеседник «ВМ».

Кроме того, Вилков рассказал, что рассеянность не имеет сезонности, однако вполне может участиться осенью вследствие обострения депрессии.

— Однако сама по себе рассеянность может возникать круглогодично, и связано это с воздействием внешних факторов на нашу нервную систему и работу мозга, которая не зависит от сезонности, — добавил Вилков.

Он отметил также, что повышенная рассеянность может быть следствием невроза, неврастении, депрессии и последствий черепно-мозговых травм и сотрясений головного мозга.

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