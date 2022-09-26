Тропический шторм обрушился на Канарские острова

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Мощный тропический шторм, которому ученые дали название «Гермина» обрушился на испанские Канарские острова. В результате стихийного бедствия в регионе отменились более 200 авиарейсов.

Дожди не прекращаются в столице острова Гран-Канари с 25 сентября. Жители региона вынуждены оставаться в своих домах. Именно такую рекомендацию выпустили муниципальные власти, пишет РЕН.

На опубликованных в социальных сетях кадрах заметны затопленные улицы острова. Припаркованные автомобили еле удерживаются на месте от сильных потоков воды. Информация о пострадавших и повреждениях на данный момент не сообщается.

На прошлой неделе почти 2,5 миллиона жителей юго-западной части Японии получили указание эвакуироваться из-за приближения сильнейшего тайфуна «Нанмадол». Тайфуну присвоили 14-й порядковый номер. Указание об эвакуации является четвертым из пяти возможных уровней угрозы и означает рекомендацию о перемещении в безопасное место.

12 сентября сообщалось, что жертвами тайфуна «Хиннамнор», обрушившегося на Приморский край на прошлой неделе, стали три человека. Также отмечается, что в Лазовском районе Приморья из ста километров дорог около семидесяти пришли в негодность из-за мощных водных потоков.